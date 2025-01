Já se percebeu que o novo projeto de Cristina Ferreira, #eusouGIRA, tem como objetivo emancipar as mulheres e promover uma melhor vida sexual para os portugueses.

Esta quinta-feira, 29 de janeiro, a apresentadora da TVI fez mais uma partilha na página oficial do projeto, na qual mostra alguns dados adquiridos por um questionário de Avaliação das Práticas e Experiências de Saúde Sexual (SHAPE), criado pela Organização Mundial de Saúde em 2023.

Na publicação, pode ler-se que "20% das pessoas revelam ter dificuldades sexuais que causam sofrimento significativo"; "16,6% das pessoas nunca fizeram sexo oral"; e que "13,7% nunca se masturbou".

Já na legenda, Cristina Ferreira questionou aos seus seguidores: "Estes números causam: Surpresa? Choque? Ou apenas confirmam as vossas suspeitas? Como reagiram?"

Os fãs, por sua vez, não tardaram a reagir. "Nada surpresa. Apenas não sabia as estatísticas"; "Os tabus e repressões que passaram às mulheres foram esses. Não surpreende. Até diria que as percentagens seriam maiores não fosse terem respondido diferente por vergonha da ignorância sobre estes assuntos"; "Olha, na realidade pensei que as percentagens fossem mais altas", foram alguns dos comentários feitos pelos internautas.

Recorde-se que o projeto #eusouGIRA foi lançado oficialmente no dia 19 de janeiro. Até agora, Cristina Ferreira apresentou uma bruma íntima para venda e anunciou alguns podcasts.

