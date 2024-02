A série 'Morangos com Açúcar' chegou para ficar. A TVI anunciou, ao início da tarde desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, a renovação da produção juvenil por mais três temporadas, que começarão a ser exibidas em 2024.

De acordo com a informação comercial, a quarta e quinta temporadas de 'Morangos' marcam o regresso às aulas, sendo que cada uma terá 10 episódios. A sexta temporada, à semelhança da terceira, focar-se-á nas férias verão.

A estreia da quarta temporada acontecerá no último trimestre de 2024, sendo que antes será exibida a temporada de verão, que foi gravada no final de 2023.

"Na sequência dos acontecimentos do ano anterior, Crómio foi destituído e há uma nova diretora no Colégio da Barra. Uma das novidades trazidas pela nova diretora é o curso de artes performativas (com canto, dança e dramaturgia), coordenado por Zé Milho. O curso tem a oposição feroz do director financeiro. Este entra em guerra com a diretora do colégio para fazer valer os seus pontos de vista", refere o comunicado.

"Há também novos alunos. Ricardo, talentoso e privilegiado, e o seu principal rival, Leo. Este vem do interior e estuda no Colégio da Barra com uma bolsa. Ambos querem frequentar o curso, para facilitar o acesso ao Conservatório. No meio dos dois está Ema", diz ainda a nota do canal.

De acordo com o documento, a "sexualidade, a saúde mental, a diversidade, a competitividade e a superação dos desafios" serão alguns dos temas abordados nestas novas temporadas.

