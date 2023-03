Está a chegar à TVI a nova temporada de 'Esta Manhã', um dos formatos que ajuda a estação de Queluz de Baixo a 'arrancar' a programação diária.

Através de comunicado enviado às redações, o canal contou o que é possível esperar da nova fase deste programa, que se inicia já na próxima segunda-feira, dia 20 de março.

"A partir de segunda feira e com a chegada da primavera, a TVI traz-lhe a nova temporada do 'Esta Manhã'! Novas cores, novos ritmos, novas rubricas", começa por referir a nota em causa.

"Uma emissão de três horas em direto, com foco na atualidade, com as últimas notícias nacionais e internacionais e os temas que vão marcar o dia. Boletins do tempo e um novo espaço de trânsito, segmentos de popnews e redes sociais, entrevistas e reportagens com protagonistas da política, da economia, da sociedade, do desporto e do entretenimento", pode ler-se ainda.

Por fim, o canal anuncia a estreia da nova rubrica do escrito José Luis Peixoto: "Viajamos pelo mundo através das palavras do escritor e de um 'Olhar em Português'.

Importa lembrar que 'Esta Manhã' é conduzido por Nuno Eiró, Susana Pinto, Sara Sousa Pinto, Iva Domingues e Pedro Carvalhas.

