Com os concertos de Justin Bieber para 2020 - da digressão 'Changes' - a serem adiados por causa da pandemia da Covid-19, a mulher do artista, Hailey, de certa forma, não deixa de se sentir feliz. Isto porque assim o cantor acaba por ter mais tempo para lidar com os problemas de saúde antes de subir ao palco de novo.

"Tudo acontece por uma razão", afirmou a modelo no 'The Biebers', no Facebook.

"Estou de certa forma feliz porque sinto que tu tens mais tempo para ser forte, saudável e para te preparares... Quando saíres [em digressão], estarás muito mais forte e saudável", acrescentou, como cita o Page Six.

Recorde-se que Bieber revelou, em janeiro, que tem a doença de Lyme.

Leia Também: Justin Bieber e Ariana Grande lançam música por boa causa