Justin Bieber e Ariana Grande juntaram-se para um novo tema, como os artistas anunciaram na passada sexta-feira. O single, 'Stuck with U', tem como objetivo ajudar os mais necessitados durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com a imprensa internacional, o dinheiro arrecadado com a música, que será lançada no dia 8 de maio, será para a First Responders Children's Foundation

Uma notícia que Bieber fez questão de partilha no Twitter. "Muito entusiasmado porque finalmente conseguimos", começou por escrever na rede social sobre a colaboração com Ariana.

Veja a publicação na íntegra:

Por sua vez, Ariana Grande também falou do tema aos fãs:

Leia Também: Ariana Grande, Justin Bieber e Billie Eilish juntos em boa causa