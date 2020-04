As máscaras são uma peça fundamental para ultrapassar a pandemia da Covid-19, por isso a Universal Music Group decidiu dar asas a uma iniciativa solidária.

Como relata o Page Six, na passada sexta-feira, foram colocadas à venda máscaras de pano reutilizáveis dos artistas da produtora, incluindo Ariana Grande, Justin Bieber, Billie Eilish, The Weeknd e The Rolling Stones. Um plano que faz parte de uma iniciativa da empresa, 'We Got You Covered'.

Cada máscara custa 15 dólares, cerca de 13 euros, e os lucros vão beneficiar a MusiCares, uma organização que tem trabalhado para apoiar a comunidade musical afetada pela pandemia.

Para ver as máscaras referentes a cada artista, clique aqui.

