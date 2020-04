The Chainsmokers também fizeram questão de contribuir e ajudar no combate à Covid-19 e doaram máscaras a hospitais, como destaca o Page Six. Os DJs doaram dez mil máscaras à Weill Cornell Medicine e outras dez mil à University Medical Center, em Las Vegas.

"O trabalho diário dos nossos profissionais de saúde é realmente inspirador. Garantir que eles possam permanecer em segurança e protegidos deve ser uma prioridade para todos. Esperamos que esta doação possa ajudar nos cuidados de segurança e inspirar outras pessoas a descobrir como é que podem ajudar", destacaram os DJs.

Pos sua vez, a Weill Cornell Medicine mostrou-se muito grata pela "generosa doação de máscaras" dos artistas, que é "essencial para proteger os seus heróis de saúde durante a pandemia da Covid-19".

Leia Também: Penélope Cruz e Javier Bardem doam luvas e máscaras a hospital