A Dinamarca está a poucas horas de celebrar a proclamação do novo rei, ainda que o dia seja, igualmente, de homenagem ao reinado de 52 anos de Margarida II.

A monarca decidiu abandonar o trono depois de mais de cinco décadas. A abdicação é oficializada este domingo, dia 14 de janeiro, e o Fama ao Minuto já lhe deixou ao pormenor tudo o que precisa de saber.

Enquanto espera pelo início dos acontecimentos, importa ficar a saber que os dinamarqueses estão todos com a cabeça neste evento histórico para toda a Europa.

Nas ruas deste país, os populares têm assistido aos ensaios com as carruagens que, mais logo, vão transportar Margarida, Mary, Frederico e Christian até ao castelo de Christiansborg, onde irá decorrer o Conselho de Estado que terminará com a subida ao trono do príncipe herdeiro.

O dia começou ainda com os populares a guardarem os seus lugares nas zonas mais privilegiadas de Copenhaga, isto para não perderem nada do que vai acontecer.

Na galeria que preparámos para si poderá ver as fotografias que evidenciam os preparativos, bem como a adesão a este dia pelos dinamarqueses. Deixe-se levar pelo espírito neste importante dia para a realeza.

