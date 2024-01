Margarida da Dinamarca está prestes a deixar o trono e a Casa Real acaba de publicar ao início da noite desta segunda-feira, dia 8 de janeiro, o plano ao minuto de tudo o que vai acontecer nesse dia em que a soberana também celebra 52 anos de reinado.

Pelas 13h35, hora local, os príncipes herdeiros em conjunto com o filho mais velho, o príncipe Christian, partem do palácio de Frederik VIII, em Amalienborg, até ao castelo de Christiansborg.

Dois minutos mais tarde, às 13h37, a rainha viajará de carruagem desde palácio de Christian IX, também em Amalienborg, até ao castelo de Christiansborg, escoltada pelo Esquadrão de Cavalaria do Regimento da Guarda Real.

Às 14h, a rainha, o príncipe herdeiro e o príncipe Christian participam juntamente com o Governo e o Secretário de Gabinete no Conselho de Estado. A mudança de trono ocorre durante a reunião do Conselho de Estado, no momento em que a rainha assina a declaração de abdicação.

Às 14h15 dá-se a partida da rainha Margarida do Castelo de Christiansborg até ao palácio de Christian IX, em Amalienborg.

Um quarto de hora mais tarde, pelas 14h30, o rei Frederico X e a rainha Mary recebem convidados especiais no castelo de Christiansborg

Pelas 15h00 decorre um dos grandes momentos do dia: A proclamação na varanda do castelo de Christiansborg. O rei sai à varanda após a primeira-ministra proclamar a mudança do trono.

Às 15h10 acontece a saudação de honra, onde serão disparadas salvas de 27 tiros em Holmen, Copenhaga. Após a proclamação, a bandeira real é hasteada no palácio de Christian IX e no palácio de Frederik VIII, em Amalienborg.

Já às 15h30, após a proclamação, o Casal Real viaja de carruagem até ao palácio de Frederik VIII.

Por fim, às 17h00, ocorre a mudança das bandeiras reais do Palácio de Christian IX para o Palácio de Frederik VIII.

Já no dia seguinte, segunda-feira, dia 15, pelas 10h00, acontece a receção no Parlamento dinamarquês, onde haverá discursos do presidente do Parlamento e da primeira-ministra.

Por fim, uma semana após a subida do rei Frederico ao trono, a 21 de janeiro, acontecerá uma celebração na Catedral de Aarhus, às 14h00, para assinalar a mudança de monarca. A cerimónia religiosa será presidida pelo bispo da diocese de Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen.

Leia Também: Elegantes e crescidos. Príncipes gémeos da Dinamarca celebram 13 anos