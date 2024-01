Dia de festa para a família real dinamarquesa. Os filhos mais novos dos ainda príncipes herdeiros, os gémeos Vincent e Josephine, celebram o seu 13.º aniversário, uma data que a Casa Real assinalou nas redes sociais.

No Instagram pode ver-se uma fotografia dos dois irmãos de fato azul escuro, lado a lado, sorridentes.

"Suas Altezas Reais, o príncipe Vincent e a princesa Josephine, completam 13 anos hoje", pode ler-se na legenda da fotografia.

De recordar que a partir do próximo domingo, dia 14, data da abdicação da rainha Margarida e consequente subida do príncipe Frederico ao trono, os gémeos sobem na linha da sucessão. Vincent passa a ocupar o terceiro lugar, atrás dos dois irmãos mais velhos, Christian e Isabella, e Josephine, que nasceu 26 minutos depois do irmão, sobe ao quarto lugar.

