A rainha Mary e o rei Frederico já revelaram os planos para a primavera. O casal de soberanos continuará com a tradição dinamarquesa e irá inaugurar a época de vela a 7 de maio a bordo do Iate Real Dannebrog.

Já no verão, suas majestades farão uma nova viagem (na mesma embarcação), de 25 a 28 de agosto, sendo que a mesma começará na ilha de Jutland.

Note-se que a viagem de barco no verão é uma tradição na família real dinamarquesa que remonta à época do rei Christian IX, do século XIX.

O iate inclui quartos, uma sala de jantar e escritórios para os reis. Contém igualmente mobília de 1879.

