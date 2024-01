O dia 14 de janeiro de 2024 ficará para sempre marcado na história da Dinamarca. Depois de 52 anos de reinado, Margarida II decidiu abdicar do trono e entregá-lo ao filho mais velho, o príncipe Frederico da Dinamarca.

Margarida tornou-se rainha em 1972 e após a morte da rainha Isabel II tornou-se a monarca com o reinado mais longo da Europa. Assim sendo, e no que ao nosso continente diz respeito, dizemos adeus à última rainha que chegou ao trono por sucessão.

Leia Também: Abdicação de Margarida da Dinamarca: Europa 'perde' a última rainha

"Decidi que agora é a altura certa para o fazer. A 14 de janeiro, 52 anos depois de suceder ao meu querido pai, vou abdicar como rainha da Dinamarca", realçou Margarida no discurso anual de Ano Novo, deixando assim em choque a população, que não esperava por este anúncio.

Leia Também: Abdicação de Margarida da Dinamarca foi uma surpresa total. Saiba porquê

Em Portugal, a realeza sempre suscitou grande interesse, o que não será diferente neste dia especial em que, vale destacar, não existirá uma coroação tradicional.

Os eventos do dia começarão às 13h35 (menos uma hora em Portugal continental), com a deslocação dos príncipes herdeiros, Frederico e Mary, em conjunto com o filho mais velho, o príncipe Christian, até ao castelo de Christiansborg, viagem que a rainha Margarida II iniciará dois minutos depois.

De seguida, às 14h (13h em Portugal continental), a rainha assinará a declaração de abdicação, durante o Conselho de Estado, e é nesse momento que Frederico passa a ser, de forma automática, o novo rei da Dinamarca.

Já como monarca, Frederico receberá alguns convidados especiais no no castelo de Christiansborg. Irá fazê-lo ao lado da companheira, Mary, que nesta altura já será rainha.

Um dos grandes momentos do dia será a proclamação, na varanda do castelo de Christiansborg, que acontecerá pelas 15h, caso o plano divulgado pela Casa Real seja seguido à risca. A primeira-ministra Mette Frederiksen proclamará a ascensão de Frederico ao trono e aí ouvir-se-á uma intervenção do novo rei.

Leia Também: Minuto a minuto. Tudo sobre o dia da abdicação da rainha Margarida

Vale lembrar que a abdicação da rainha Margarida é a primeira que acontece na história da monarquia dinamarquesa em quase 900 anos. A última foi em 1146, levada a cabo por Eric III Lam.

Alberto Miranda, especialista em famílias reais, falou com o Fama ao Minuto sobre este acontecimento histórico. Confessou que acreditava que "Margarida era como Isabel II" e que a mesma "queria levar a sua missão até ao fim", embora destaque que a abdicação "é, no fundo, uma celebração da própria monarquia, em que passa o testemunho ao lado do filho".

Leia Também: Alberto Miranda: "Esta abdicação é uma celebração da própria monarquia"