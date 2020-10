Parece que o amor esteve no ar no aniversário de Kim Kardashian, que completou 40 anos esta quarta-feira, dia 21 de outubro.

Como destaca a imprensa internacional, a irmã da celebridade, Khloé Kardashian, não escondeu a proximidade com Tristan Thompson enquanto se juntaram para a noite de festa.

Mesmo com as câmaras ligadas para gravar o programa do clã, 'Keeping Up with the Kardashians' , Tristan não deixou de beijar a estrela do reality show, de 36 anos, na cara. Momento que não passou despercebido, e as imagens estão a ser destacadas nas redes sociais.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, pequena True, de dois anos.

