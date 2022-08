No Natal do ano passado, um homem foi apanhado no Castelo de Windsor com uma besta na mão. O objetivo? "Matar a rainha", conforme o próprio disse, segundo foi destacado numa audiência em tribunal esta quarta-feira, 17 de agosto.

Jaswant Singh Chail, de 20 anos, foi visto nos terrenos do castelo disfarçado com uma máscara e capuz na cabeça, tendo sido visto por um dos vigias.

Na altura do incidente, Isabel II encontrava-se no castelo acompanhada pelo príncipe Carlos e a nora, Camilla.

Recorde-se que Jaswant Singh Chail, que é residente em Southampton, foi acusado de crimes de traição, ameaças de morte e posse de arma ofensiva, neste caso uma besta.

