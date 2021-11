Travis Scott pagará os funerais das vítimas do acidente que aconteceu durante o concerto que deu no Astroworld Festival na passada sexta-feira, 5 de novembro.

Recorde-se que o artista estava a atuar no evento em Houston, Texas, quando uma multidão avançou rapidamente em direção palco, dando origem a centenas de feridos e oito mortos.

Segundo a imprensa internacional, o companheiro de Kylie Jenner já se ofereceu para cobrir as despesas das cerimónias fúnebres.

Juntamente com a sua associação, a Cactus Jack Foundation, Travis juntou-se à BetterHelp, um portal online de suporte à saúde mental onde são oferecidas sessões individuais de terapia a qualquer pessoa que tenha sido afetada pela tragédia.

Num comunicado foi revelado que Scott continua em conversações com as autoridades de Houston, de maneira a manter o contacto com as famílias das vítimas.

