Kylie Jenner e Timothée Chalamet divertiram-se juntos no Coachella Festival, e não faltou também troca de afetos.

O casal foi 'apanhado' no meio da multidão no sábado, dia 12 de abril, e assistiram ao concerto de Charli XCX, entre outros artistas.

Na ocasião, Kylie estava com um top curto branco e calças de ganga a combinar. Por sua vez, o ator usou uma camisa, calções e óculos escuros, tendo estado também com uma mochila às costas e um boné.

De referir ainda que, no mesmo dia, o 'ex' de Kylie atuou no festival, Travis Scott, com quem a celebridade tem em comum os filhos Stormi Webster, de sete anos, e Aire, de três.

