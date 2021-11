Kylie Jenner abordou, pela primeira vez, o episódio trágico que decorreu durante o último concerto de Travis Scott, no qual oito fãs morreram e centenas ficaram feridos, na sequência de tumultos na plateia.

"Eu e o Travis estamos completamente destroçados. As minhas preces e sentimentos estão com todos aqueles que perderam a vida ou se magoaram de qualquer forma durante o concerto de ontem, e também com o Travis, que adora os seus fãs e a comunidade de Houston", começou por dizer a jovem socialite.

Na story partilhada no seu Instagram, Kylie acrescenta ainda: "Quero deixar claro que nenhum de nós estava a par do que estava a acontecer durante o concerto, até vermos as notícias. De nenhuma forma teríamos continuado o concerto se soubéssemos que este já tinha custado a vida a alguém".

Por fim, a companheira do rapper diz enviar "as suas condolências para todas as famílias afetadas por esta tragédia", deixando a garantia de que "continuará a rezar para que todos os impactados pelo concerto possam, de alguma forma, ser curados".

De recordar que Kylie Jenner estava no festival com a filha, Stormi, de três anos, e a irmã, Kendall Jenner.

A mensagem da celebridade chega depois de Travis Scott ter quebrado o silêncio nas redes sociais.

