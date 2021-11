Kylie Jenner saiu ilesa do incidente que aconteceu no Festival Astroworld de Travis Scott, onde oito pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas.

Grávida pela segunda vez, fruto da relação com o rapper, a celebridade esteve presente no espetáculo com a filha de ambos, Stormi, de três anos, e a irmã, Kendall Jenner.

Em conversa com a People, depois da tragédia, uma fonte garantiu que a família "estava bem e sem ferimentos".

"Toda a gente está chocada. A Kylie e a Kendall estavam na plateia, mas não ficaram feridas", disse.

De acordo com o Page Six, Kylie estava também na companhia de alguns familiares de Scott e todos pareciam estar numa seção VIP.

Durante o concerto, pouco antes do incidente, a celebridade publicou algumas imagens nas stories da sua página de Instagram, incluindo um vídeo da filha, Stormi, a assistir ao espetáculo.

Ao The Sun uma outra fonte contou que as irmãs Jenner "passaram por corpos" no recinto.

"Cada uma estava com seis enormes guarda-costas", acrescentou, falando das irmãs Kylie e a Kendall. "Depois do que aconteceu, foram escoltadas para fora do recinto e passaram por corpos e pessoas a receber reanimação cardiorrespiratória", partilhou.

"Elas mantiveram a cabeça baixa e garantiram que ninguém visse os seus rostos. Estavam a fazer de tudo para que ninguém reparasse e foram 'tapadas' para que vissem as reações delas", rematou.

