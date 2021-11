Foi através das stories da sua página de Instagram que Travis Scott reagiu à tragédia que aconteceu na noite de sexta-feira, no seu festival anual. Uma mensagem onde se compromete a ajudar as famílias das vítimas.

"Só quero enviar orações para aqueles que perdemos. Agora estamos a trabalhar para identificar as famílias [das vítimas] e ajudá-las neste momento difícil", disse o rapper, mostrando-se "devastado" com o incidente.

"Os meus fãs significam mesmo muito para mim e só lhes quero proporcionar experiências positivas", acrescentou, referindo que "nunca imaginaria tal situação".

Além disso, afirmou que está a colaborar com todas identidades destacadas para a investigação, assim como a sua equipa, pedindo também aos fãs para contactarem as autoridades se tiveram qualquer informação.

"Estou honestamente devastado e nunca poderia imaginar que acontecesse algo assim. Vou fazer o que puder para vos manter atualizados e informados sobre o que está a acontecer. Amo-vos a todos", rematou. Veja o vídeo do rapper na galeria.

Recorde-se que pelos menos oito pessoas morreram num onda de multidão no primeiro dia do festival de Travis Scott. Segundo o chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, desenrolou-se um "acidente em massa" no concerto do rapper e a multidão começou a "compactar-se em direção ao palco". "Houve muitos feridos. As pessoas começaram a cair, a ficar inconscientes e isso criou pânico adicional", explicou.

