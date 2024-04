Travis Kelce diz que considera que a namorada, Taylor Swift, é "incrível" no que faz.

O jogador dos Kansas City Chiefs, de 34 anos, namora com a cantora - que lança o seu 11.º álbum de estúdio 'The Tortured Poets Department' a 19 de abril - desde o ano passado e diz estar encantado com a forma como Taylor interpreta a música e como produziu tantas canções.

"Foi muito divertido experimentar o gosto musical dela, com certeza. Ela é incrível no que faz. E encontrar essa criatividade para ver de onde ela gosta de tirar as ideias e, realmente, como ela ouve música é muito revelador para mim. Foi divertido ouvi-la falar sobre isso", afirmou, em entrevista ao 'Entertainment Tonight'.

Travis salientou ainda que os dois são muito "dedicados" às suas carreiras individuais e que tem sido "incrível" ter o apoio da cantora desde que namoram. "Nós os dois somos muito voltados para as nossas carreira. Ambos amamos o que fazemos e qualquer hipótese que eu tenha de lhe mostrar o meu apoio, vou fazê-lo", acrescentou, na mesma entrevista, salientando que também se sente apoiado pela companheira.

