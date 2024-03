Travis Kelce esteve a responder a perguntas dos jornalistas, entre as quais algumas sobre a sua relação com Taylor Swift.

O jogador não se mostrou incomodado com as questões e foi assertivo em relação à pergunta colocada pela jornalista do Los Angeles Times sobre o motivo pelo qual Kelce acha que "toda a gente está tão fascinada pelo casal".

"Acho que é pelos valores que defendemos e por quem somos como pessoas", respondeu Travis. "Adoramos iluminar os outros, iluminar as pessoas que nos ajudam e apoiam. E, além disso, sinto que ambos temos amor pela vida", continuou.

A resposta do jogador já está entretanto a circular pelo X.

