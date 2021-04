Depois de Kourtney Kardashian ter surpreendido os seguidores do Instagram com uma fotografia 'escaldante' das férias com o namorado, agora foi a vez de Travis Barker mostrar aos fãs algumas imagens destes dias de descanso.

Desde a semana passada que o casal está de férias no resort Amangiri em Canyon Point, Utah, para comemorar o 42.º aniversário de Kourtney, celebrados no passado dia 18 de abril.

"Em qualquer lugar contigo", pode ler-se na legenda das recentes imagens que nos chegam por parte de Travis. Veja abaixo:

