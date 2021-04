A relação de Kourtney Kardashian com Travis Barker 'vai de vento em popa', como é possível perceber pelos avanços do romance relatados na imprensa internacional e pelas imagens que nos chegam através das redes sociais.

Ainda esta segunda-feira, o casal protagonizou um momento 'escaldante' ao posarem para uma ousada fotografia em que aparecem a darem um beijo apaixonado. Momento que foi registado durante as férias românticas no resort Amangari, em Utah, relata a revista People.

Na referida imagem, a celebridade é vista em biquíni no colo do seu amor, ambos no meio do deserto.

Veja a fotografia e todas as reações à mesma na publicação abaixo:

