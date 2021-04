O momento foi transmitido no reality show 'Keeping Up with the Kardashians'.

Scott Disick fez um ultimato a Kourtney Kardashian exigindo que a socialite tomasse uma "decisão definitiva" sobre o relacionamento destes de forma a que ele pudesse finalmente seguir em frente com a sua vida. Note-se que existiam esperanças de reconciliação do antigo casal, que se separou em 2015 após nove anos de relacionamento e três filhos em comum - Mason, de 11 anos, Penelope, de oito e Reign, de seis. Durante o reality show da família 'Keeping Up with the Kardashians', cujos últimos episódios estão agora a ser transmitidos, Scott admitiu que considerava difícil ver a ex-companheira a namorar com outros homens. "É difícil. É uma porcaria. Estou bem independentemente do que faças se tomares uma decisão definitiva que tu e eu nunca mais voltaremos a ser uma família. Então posso seguir em frente e estar com outras pessoas", disse Disick. Kourtney confessou sentir-se "pressionada" uma vez que não estava à espera que o assunto fosse abordado, mas Scott insistiu. "Não dizes que não e deixas essa porta aberta. Por isso tenho expectativas na minha cabeça. Não quero viver neste limbo para o resto da minha vida contigo", explicou. Concordando, Kourtney respondeu: "Não quero viver num limbo também. Sinto-me feliz agora". "Bem, eu não. Amo-te e isso é difícil. Parece que fazemos tudo tirando a parte da intimidade. Deixamos isso para outras pessoas. E depois essas pessoas ficam com ciúmes da nossa relação e fico a pensar que a única parte que lhes sobra é a intimidade", explicou o empresário. A Kardashian então revelou que não estava pronta para reatar com Scott uma vez que sentia que este ainda não tinha feito o que ela pediu para que o relacionamento resultasse. "A minha resposta não irá mudar a não ser que as atitudes dele mudem", afirmou. "Acredito mesmo que se a pessoa certa aparecer na vida da Kourtney ou na minha, o facto de termos filhos e esta relação incrível vai sempre ser algo a mais para a pessoa", concluiu Scott. Atualmente, Scott Disick está a namorar com Amelia Hamlin, enquanto Kourtney se revela apaixonada por Travis Barker. Leia Também: Scott Disick não consegue aceitar a nova relação de Kourtney Kardashian Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram