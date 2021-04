Scott Disick estará, alegadamente, a ter dificuldades em aceitar o novo relacionamento de Kourtney Kardashian com Travis Barker.

Apesar dele próprio estar a namorar com Amelia Gray Hamlin, de 37 anos, Scott não se consegue abstrair da felicidade da mãe dos filhos

Uma fonte revelou à revista People que Disick ainda tinha esperança de um dia reatar com a Kardashian, planos que agora viu a 'irem por água abaixo'.

"O Scott ficou em choque quando descobriu que eles estavam a namorar, ele diz que estão a avançar muito depressa. Os filhos adoram o Travis, o que também é difícil para ele. A Kourtney e o Travis são como uma família com as crianças. O Scott está a passar por um mau bocado com esta situação", evidenciou a referida fonte.

"Antes do Travis, as relações da Kourtney nunca foram sérias. Com o Travis, é diferente", fez ainda saber, notando que Disick guarda muitos "arrependimentos" da relação anterior com a empresária de 42 anos.

Recorde-se que os dois separaram-se em 2015 após nove anos juntos e traições por parte de Scott Disick. Em comum tiveram três filhos - Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis.

