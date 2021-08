Helena Isabel Patrício comentava as mais recentes imagens de 'O Amor Acontece', no 'Diário da Tarde', quando uma conversa entre dois participantes a fez recordar um período da sua vida em que considerou ter sido maltratada devido ao local onde trabalhava.

"A profissão, onde tu vives e o que vestes não te pode definir. O que te pode definir é a tua conduta de vida", começa por defender a jurista.

"Em 2016 eu saía do escritório, descia a Avenida da Liberdade, e ia servir às mesas num restaurante muito conhecido. As pessoas tratavam-me abaixo de cão porque eu era uma simples empregada de balcão, mas se soubessem a minha profissão já me tratariam de outra forma. Nós somos muito mais do que a nossa profissão", revela ainda a antiga concorrente de reality shows como 'Casa dos Segredos' e 'Big Brother'.

