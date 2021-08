Tatiana Boa Nova deu aos seus seguidores do Instagram a oportunidade de lhe colocarem algumas questões sobre a sua vida pessoal e profissional, e os fãs não perderam oportunidade de verem respondidas algumas curiosidades sobre a sua participação na 'Casa dos Segredos'.

"Qual é a tua opinião, sem filtro, sobre a produção da 'Casa dos Segredos'?", quis saber um internauta.

"Uma produção incrível. Sempre nos trataram com o maior respeito, muito atenciosos e preocupados com o nosso bem estar. Mantemos contacto com alguns elementos, levo todos no meu coração. Agradeço a cada um deles pois nunca me fizeram sentir mal. Tratam-nos como reis. Essa é a verdade, sem filtros", reagiu Tatiana na legenda de uma fotografia onde ela e o marido, o também concorrente da 'Casa dos Segredos' Rúben Boa Nova, posam ao lado da 'Voz'.

