Catarina Rebelo é Joana Campos na novela 'Amar Demais', que completa amanhã uma semana da grande estreia, e a atriz esteve à conversa com os jornalistas no evento que acompanhou a emissão do primeiro episódio, mostrando-se realizada com o projeto.

"Depois de tudo o que passámos, desta fase mais complicada e das baixas que tivemos [do Pedro Lima e da Fernanda Lapa], é muito bom podermos estar aqui num clima amigável a ver o primeiro episódio. Tenho oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas que preservam a união”, afirmou.

As gravações foram interrompidas devido à pandemia da Covid-19 e a jovem, de 22 anos, contou que o tempo de isolamento foi aproveitado para repor energias. Contudo, estava a contar os minutos para retomar a rotina.

"Li muito, descansei muito, vi muitas séries, comi muita porcaria, apanhei muito sol na minha varanda. Mas já estava com a pica toda para começar a trabalhar", confessou, constatando também que "foi mais complicado viver o ritmo de novela" depois de ter estado "parada".

Sem poder desvendar pormenores sobre a personagem, revelou que o mais fascinante são as diferenças com a personagem de Sofia Ribeiro, que assume o papel de sua mãe: "O bonito da história é o contraste que há entre a Joana e a Célia. É a Joana que puxa a felicidade da mãe".

