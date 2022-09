Toy prepara-se para abraçar um novo desafio. O artista foi convidado para o próximo ’Somos Portugal’, mas não para cantar.

“Veja só quem vai marcar presença no próximo ‘Somos Portugal’… mas não é apenas para cantar.

Toy é o nosso repórter convidado no próximo domingo. Vai ser uma tarde em cheio e, junto do Ben, do Santiago, da Fanny e da Mónica, o nosso convidado vai dar-lhe a conhecer o melhor de Montelavar.

Estão preparadas imensas surpresas e, como sempre, contamos consigo desse lado para mais uma tarde inesquecível”, informa a TVI na sua conta oficial de Instagram.

Eis o vídeo:

