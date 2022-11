"Aquilo que estou a viver é muito duro, muito difícil, é desumano e há milhares de pessoas que vivem aquilo que estou a viver e que não têm o carinho que tenho, aquilo que me dão". Tony Carreira continua a lidar com a dor da perda da filha, Sara Carreira, que morreu em dezembro de 2020. Uma tragédia que marcou para sempre a sua vida.

Numa nova conversa com Manuel Luís Goucha, no programa 'Goucha', da TVI, o cantor voltou a abrir o coração para desabafar sobre a grande perda, referindo que tem tido muito apoio dos fãs e de outras pessoas que "até nem gostam da suas canções, que nem olhavam para si". "E que me têm apoiado de uma forma extraordinária".

"Esta tragédia também me trouxe ainda mais humildade perante a vida porque não mandamos absolutamente nada. O sucesso que tive até hoje, eu próprio em parte não consigo explicá-lo, portanto, há uma decisão que não é nossa, é do público, do universo, de alguém - ainda estou [à procura de respostas]", acrescentou.

Ao falar de Sara, confessou que "precisa de falar dela todos os dias". E o momento mais duro continua a ser à noite. "Ali por volta das 22h acendo a minha vela e falo com ela", disse, contanto também que continua a ir ao cemitério. "É um sítio de paz para mim. Fisicamente é ali que ela está. Falo [com ela], não sei se me está a ouvir, mas caso esteja…", partilhou. "A falta dela é muito grande e muito dura", desabafou.

Apesar de ter consultado psicólogos após a morte da filha mais nova, Tony Carreira explicou que decidiu "não seguir por esse caminho". A ferramenta que o "ajuda muito", diz, é trabalhar todos os dias para a associação que a família criou em memória de Sara Carreira. E também, conta, não há nenhum concerto em que antes de subir ao palco "não fale com a filha".

"Em palco consigo ser feliz. O público, a música, tem uma magia especial e isso ajuda-me muito", afirmou ainda.

Pessoas à porta do cemitério para pedir fotografias e autógrafos? "Totalmente mentira"

Tony Carreira desmentiu algumas notícias, como os rumores de estarem pessoas à porta do cemitério a pedir para tirar fotografias e autógrafos. "Isso é totalmente mentira. Não posso negar que uma vez ou duas, em dois anos, pessoas que estavam até a homenagear a campa da minha filha e que me tenham pedido se podiam tirar uma fotografia, às quais sempre respondi com muita calma e tranquilidade: 'se não se importam, aqui não'. E as pessoas entendem perfeitamente", destacou.

"Quando escrevem que queremos o Ivo Lucas e outras tantas pessoas na prisão. Isso é mentira"

Em conversa com Goucha, o cantor falou de Ivo Lucas, que era quem estava a conduzir o carro onde seguia Sara Carreira no dia do trágico acidente.

"Dói à minha família quando escrevem que queremos o Ivo Lucas e outras tantas pessoas na prisão. Isso é mentira", frisou. "Não ficaria feliz se visse alguém preso em relação a este processo, porque nada me vai trazer a minha filha. Não tenho contacto com as pessoas que estiveram envolvidas no acidente. A única coisa que peço desde o primeiro dia é saber o que aconteceu ali. Não quero prejudicar ninguém, que não tenha culpa daquilo, mas não sou eu quem vai decidir quem tem culpa ou não, são os tribunais", acrescentou.

"E se há alguma coisa que tenho de criticar no dia de hoje são os tribunais, porque passaram quase dois anos e estamos exatamente no patamar de partida. A nossa justiça não funciona. A nossa justiça nestes casos - que tenho-me cruzado com imensos pais que estão a viver o mesmo drama - é cruel porque neste momento há uma guerra interna - o Ministério Público fez um relatório que não está bem feito, aparentemente. Com a juíza já falaram o que tinham a falar, e no dia de hoje estamos exatamente no patamar do início. Isto não é justiça, é crueldade", realçou.

"O que aconteceu no trânsito não foi absolutamente nada"

Tony Carreira comentou também o pequeno acidente de carro que teve recentemente, voltando a frisar que "o que aconteceu no trânsito não foi absolutamente nada". "Foi trânsito parado, e um senhor deu-me um leve toque no carro. Sai do carro, o senhor também, e eu disse que estava tudo bem, pedi só o contacto para o caso de haver alguma coisa… Até lhe vou ligar um dia destes porque ele é canalizador e eu preciso de um canalizador", contou.

"Estou muito contente por isso, principalmente pelo David que vai ser pai"

A preparar-se para ser avô de novo, uma vez que David Carreira e Carolina Carvalho estão prestes a ser pais pela premiria vez, Tony Carreira mostrou-se muito feliz com a novidade.

"Estou muito contente por isso, principalmente pelo David que vai ser pai. Eles [os filhos mais velhos do cantor, David e Mickael] também sofrem muito com a ausência da irmã. Sei que ele está feliz por ter um filho. Estou muito contente por ele ser pai. É fantástico ser pai e sei que para ele, nesta tragédia, o vai ajudar muito, como a Beatriz ajuda o Mickael", reagiu.

Leia Também: Tony Carreira confessa a Manuel Luís Goucha: "Cantar salvou-me"

Leia Também: "Tenho a liberdade se amanhã tiver uma doença grave de não a tratar"