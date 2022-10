Como foi anunciado esta sexta-feira, "Manuel Luís Goucha estará à conversa com Tony Carreira" na próxima semana, no 'Goucha', da TVI.

Numa publicação que foi feita no Instagram, foi destacado um vídeo do cantor onde desabafa: "Não tenho outra alternativa do que continuar, porque tenho mais dois filhos, uma neta, vem aí outro... Não tenho outra alternativa, tenho de continuar. O público tem-me ajudado muito, também devo isso às pessoas, devo esse reconhecimento às pessoas".

"Tenho a liberdade, sim, se amanhã tiver uma doença grave de não a tratar. Mas não posso, nem quero, ser eu a cometer um disparate, e não o farei. No dia de hoje tenho a certeza absoluta disso", acrescentou.

De recordar que Tony Carreira perdeu a filha mais nova, Sara, num acidente de carro em dezembro de 2020. O cantor é também pai de David e Mickael, e é ainda avô de Beatriz, filha de Mickael e Laura Figueiredo. Neste momento prepara-se para dar as boas-vindas a mais um neto, filho de David e Carolina Carvalho.

Veja o vídeo abaixo:

