Tony Carreira foi o primeiro convidado do 'Zoomcast', o novo programa da coach Susana Torres, alojado no Youtube. Nesta entrevista, o cantor falou sobre a carreira mas não esqueceu a filha, Sara, que faz questão de homenagear diariamente com a associação que criou em seu nome.

"O meu tempo de vida já não é importante. Só espero que nesta reta final, que espero que seja agora, [consiga] cuidar e dar um último toque nos meus filhos, sentir que posso partir e que eles estão bem, sentir que a associação, que para mim é a cara da minha filha, está bem e já posso partir, fazer a viagem", referiu.

O cantor explicou ainda que esta tragédia mudou o seu "olhar sobre muita coisa". "Sobre mim próprio, sobre aquilo que me resta fazer", notou também.

Recorde-se que Tony Carreira perdeu a filha em dezembro de 2020, que morreu vítima de um trágico acidente de viação.

Veja aqui a entrevista completa de Tony Carreira a Susana Torres.

