David Motta viu o nome da sua família ser arrastado para a imprensa depois de Maria das Dores, sua mãe, ter sido condenada a 23 anos de prisão por ter mandado matar o marido, Paulo Pereira da Cruz, conhecido como o 'Milionário do Oeste'.

Em 2023, a socialite saiu em liberdade e tem vivido em anonimato. O mesmo não tem feito o filho, David Motta, que tem procurado construir uma carreira enquanto consultor de moda.

Esta segunda-feira, dia 3 de março, David esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, a quem revelou como é a sua relação com a mãe.

"As relações evoluem, mas também a mudança - no meu ponto de vista - deve ser a maior constante no ser humano, se não estamos amaldiçoados enquanto espécie. É um cordão umbilical em modos diferentes, mas continua a ser uma relação muito próxima e intensa", explicou.

Este ainda lamentou o facto de, mesmo tendo passado duas décadas desde o crime, continuar a ser tratado como "o filho da assassina".

Leia Também: Goucha lembra problema de saúde: "Poderia ter ido desta para pior"