Há vários meses que pairam rumores de que Tony Carreira e Cristina Ferreira estão de relações cortadas e recentemente um pormenor nas redes sociais deu força às especulações.

O cantor e a apresentadora deixaram de se seguir no Instagram. No entanto, Cristina continua a seguir outros elementos da família Carreira, nomeadamente Mickael e David, filhos do músico.

Os rumores de mal-estar entre ambos cresceram após a morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro do ano passado. A filha mais nova de Tony Carreira perdeu a vida aos 21 anos num trágico acidente de viação.

