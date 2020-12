Foi no dia 5 de dezembro que a vida da família Carreira ficou devastada com a notícia da morte de Sara, a filha mais nova de Tony Carreira. A jovem cantora foi a vítima mortal de um aparatoso acidente de viação e o clã ainda vive dias de profundo luto.

Depois das festividades de Natal, esta quarta-feira, dia 30, Tony Carreira celebra 57 anos, mas a data passará em branco neste momento de dor.

As últimas palavras públicas do cantor romântico foram precisamente para homenagear a filha numa publicação no Instagram, realizada no dia 21. Tony recordou a sua menina como a dona de um "coração gigante".

"Foram tantas as vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…", lê-se ainda na mensagem.

A reação do cantor surge na sequência de David Carreira ter vindo a público prestar um tributo à irmã e agradecer o carinho dos fãs. No passado domingo, também Mickael Carreira escreveu uma mensagem nas suas redes sociais.

Sara Carreira morreu aos 21 anos num acidente de viação na A1, perto de Santarém. A conduzir o carro onde se encontrava estava o namorado, o músico e ator Ivo Lucas, que ficou ferido com gravidade.

