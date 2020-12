Mickael Carreira reagiu este domingo através do Instagram à morte da irmã, Sara Carreira, que perdeu a vida no passado dia 5 de dezembro.

Na publicação, Mickael Carreira revelou que “os últimos dias têm sido muito difíceis, estranhos”.

“Custa-me acreditar que é verdade. Apesar de seres a mais nova ensinaste-me tanto e continuas a ensinar... Je t’aime ma Sara”, frisou o cantor.

Mickael Carreira aproveitou ainda para agradecer o apoio que tem recebido e também as homenagens de que Sara Carreira foi alvo.

A publicação conta com uma fotografia de Mickael com a irmã quando eram mais novos e com uma imagem de uma tatuagem de uma asa de um anjo, no que aparenta ser uma homenagem que o cantor fez à sua irmã.

No início da semana, o irmão, David Carreira também quebrou o silêncio e recorreu às redes sociais para agradecer o apoio e carinho que a família tem recebido.

Sara Carreira, que tinha 21 anos, morreu na sequência de um acidente de viação na A1.

