Esta semana, à semelhança do que aconteceu com Tony Carreira, David Carreira quebrou o silêncio sobre a morte da irmã mais nova, Sara Carreira, nas redes sociais.

Foi através de um emocionante vídeo que mostrava momentos únicos partilhados pelos dois que o artista na altura agradeceu o carinho dos seus admiradores.

No dia de Natal, David voltou uma vez mais a fazê-lo, mas desta vez com uma imagem na qual surge com a namorada, a atriz Carolina Carvalho.

