Tony Carreira fez, esta sexta-feira, 33 anos de carreira, uma data que os filhos não deixaram passar em branco nas redes sociais. Hoje, foi a vez do artista publicar uma mensagem, onde recorda ainda a perda da filha mais nova, Sara.

"A 5 de Março de 1988 iniciei no Casino da Figueira da Foz aquela que veio a ser uma carreira fantástica. Como já disse várias vezes, não sonhava nem me atrevia a sonhar com tanto mas vocês assim o quiseram e ontem, dia 5, foi o dia em que completei 33 anos de um caminho percorrido ao vosso lado", começou por afirmar.

"Infelizmente", prossegue, "ontem também fez três meses que perdi aquela a quem chamava, e chamo, a Mulher da Minha Vida. Daí o meu silêncio, porque a cada dia que passa mais saudades tenho da minha princesa... Mas, nesse sentido, pouco ou nada posso fazer para tentar aliviar a minha dor, a não ser continuar eternamente a amá-la!"

No entanto, o artista aproveitou o momento para também "agradecer a todos, mas mesmo a todos, por tantas mensagens de carinho e apoio que tenho recebido". "Desde a tragédia de 5 de Dezembro, todos os dias, todos vocês têm sido maravilhosos comigo e com a minha família".

"Deus vos abençoe e por todo o vosso amor, do fundo do coração, OBRIGADO!", termina.

De lembrar que Sara Carreira morreu, em 5 de dezembro, num aparatoso acidente de viação na A1, na zona de Santarém. O namorado, Ivo Lucas, seguia na viatura e foi Hospital de Santarém com ferimentos graves.

O óbito da jovem foi declarado no local, tendo ocorrido na sequência de uma violenta colisão na A1 que envolveu quatro veículos ligeiros e que provocou ainda três feridos, um dos quais com gravidade.

