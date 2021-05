Tony Carreira anunciou este domingo que a família decidiu criar uma associação com o nome da filha, Sara Carreira, cujo objetivo será "concretizar sonhos de crianças e jovens, através da atribuição de bolsas de estudo".

"A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração... Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo", começa por escrever o artista numa publicação nas redes sociais.

"A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou", prossegue Tony, referindo de seguida que o próprio, a mãe dos filhos, assim como Mickael e David gostariam que a Sara e os seus valores "se perpetuassem no tempo".

Com isso objetivo em mente, e "com amor", decidiram criar uma associação com o seu nome "que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo".

"Nasce hoje a Associação Sara Carreira!", anuncia, agradecendo a todos o apoio e o carinho que tem recebido, assim como "aos amigos que tanto ajudaram" na criação da associação.

"Espero que também vocês a abracem e a recebam com o mesmo amor. É através do amor, do amor da Sara, que gostaríamos de mudar o futuro de quem mais precisa!", finaliza Tony Carreira.

Sara Carreira, recorde-se, a filha mais nova de Tony, morreu no passado dia 5 de dezembro num aparatoso acidente de carro.

