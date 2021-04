Depois de ter sido anunciado o adiamento do concerto marcado para o Olympia, agora foi revelado quando é que o espetáculo se vai realizar.

De acordo com o mais recente comunicado partilhado na página de Facebook do cantor, o encontro está agora marcado para o início do próximo ano.

"Como é do vosso conhecimento há algumas semanas atrás anunciámos o adiamento do concerto de Tony Carreira no Olympia sem data definida. O plano nacional de vacinação francês, estima a obtenção da imunidade coletiva na Europa no final do outono de 2021 e a disponibilidade do Olympia leva-nos a crer que o mês de janeiro será, sem dúvida, a melhor aposta para um concerto sem novos adiamentos e com total segurança", começa por adiantar a nota.

"Assim informamos que este concerto fica então agendado para sábado, dia 22 de janeiro de 2022. Todos os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data. Se, por algum motivo, a sua presença estiver comprometida, pode solicitar o reembolso até 30 de junho de 2021. Tem apenas de entrar em contacto com o seu revendedor ou enviar um e-mail para billetterie@olympiahall.com (com dois 2 "L" e 2 "T") e no assunto escrever 'Remboursement - Tony Carreira'", explicam ainda.

De recordar que as datas para os concertos em Portugal foram entretanto remarcados, no passado mês de março. O primeiro será a 2 de outubro, no Multiusos de Guimarães.

