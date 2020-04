Esta segunda-feira, a vida pessoal de Dennis Rodman esteve no centro das atenções com a exibição do 'The Last Dance', da ESPN. O que levou de novo às especulações de que este já tinha vivido uma relação amorosa com Toni Braxton. Informações que a artista fez questão de desmentir.

Após a emissão, começaram a circular uma série de fotos de ambos nas redes sociais, alimentando de novo os rumores sobre a suposta relação passada. As imagens mostram Toni e Dennis muito divertidos nos MTV Video Music Awards em 1996.

Perante toda a agitação, Toni afirmou no Twitter: "Nunca namorei com o Dennis Rodman".

