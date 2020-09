Tommy DeVito, do grupo The Four Seasons, morreu devido a complicações associadas à Covid-19. Tinha 92 anos.

Contactados pelo The Post para comentar a notícia, os colegas e amigos da banda, Frankie Valli e Bob Gaudio, disseram em comunicado: "É com grande tristeza que informamos que o Tommy DeVito, membro fundador dos Four Seasons, morreu. Enviamos o nosso amor à sua família neste momento mais difícil. Ele vai fazer falta a todos os que o amam”.

O ator Alfred Nittoli também se despediu de Tommy DeVito, tendo sido o primeiro a confirmar a morte do músico no Facebook, esta terça-feira. "O meu querido amigo Tommy morreu em Las Vegas, às 9h45 [hora local] da noite passada", escreveu.

"Com profundo pesar, estou a escrever isto sentado na sua sala de estar. Fui informado pela filha dele, Darcel, que vai haver uma cerimónia religiosa em Nova Jersey", acrescentou.

Leia Também: Em Portugal, Luana Piovani testa positivo para a Covid-19