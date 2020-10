Tom Parker, estrela da banda The Wanted, já foi pai pela segunda vez. A notícia foi confirmada pelo colega de banda, Max George, esta terça-feira, dia 27, no programa 'Lorraine'. "Falei com ele ontem e está tudo bem, está ótimo. A Kelsey deu à luz o segundo filho na semana passada. Ele é um lutador, o Tom vai ficar bem", notou.

Importa notar que Tom e Kelsey já são pais de uma menina de um ano de idade, Aurelia.

O artista foi notícia há pouco tempo depois de ter revelado que tinha sido diagnosticado com um tumor cerebral inoperável. Apesar dos médicos lhe terem dado pouco tempo de vida, este continua a lutar para vencer a doença.

