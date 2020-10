Tom Parker, estrela da banda The Wanted, foi diagnosticado com um tumor inoperável e terminal no cérebro, revela a imprensa internacional. O cantor de 32 anos, que está à espera do nascimento do segundo filho em comum com a mulher, Kelsey, afirmou que a família ficou "devastada" com estas notícias.

Ainda assim, o artista pretende alertar para esta doença e lutar com todas as suas forças em prol do bem da companheira e do bebé que ainda está por nascer.

Tom já se submeteu a tratamentos de radioterapia e quimioterapia de forma a prolongar ao máximo a sua vida.

Em média, os doentes diagnosticados com esta doença vivem entre 3 a 18 meses.

Importa notar que o casal tem mais uma filha: Aurelia Rose, de 15 meses.