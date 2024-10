Já vários artistas prestaram uma homenagem a Liam Payne no palco, como aconteceu no concerto da banda The Wanted.

Max George fez questão de lembrar o cantor - que fez parte dos One Direction - durante o concerto da banda na quinta-feira, dia 17 de outubro, no Avalon Theatre, no Canadá.

"Ontem [dia 16 de outubro] soubemos da trágica notícia sobre alguém que conhecíamos pessoalmente - Liam Payne - e sim, é obviamente chocante e de partir o coração", disse o artista.

"Os nossos pensamentos e orações vão para ele, os seus amigos, família e fãs do mundo inteiro", acrescentou.

Max George recordou ainda que Liam Payne foi "muito solidário" quando os The Wanted organizaram um evento para angariar fundos depois do colega da banda Tom Parker, que morreu em 2022, ter sido diagnosticado com cancro.

"Ele foi a primeira pessoa, o primeiro artista a levantar a mão e a dizer que queria atuar [no evento], o que nunca vamos esquecer", lembrou.

"[O Liam Payne] foi incrível... E mesmo depois do Tom morrer, ele foi ao funeral, apoiou-nos muito, mesmo que não fossemos realmente amigos. Nós conhecíamo-nos até o Tom [morrer] e tornamo-nos amigos", referiu ainda.

