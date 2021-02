Numa entrevista à revista GQ, publicada esta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, Tom Holland revelou como a atriz Zendaya o ajudou a lidar com uma das mais importantes partes da fama: a maneira como lida com os fãs.

“Falar com a Zendaya ajudou-me imenso, na verdade”, começou por dizer o ator, de 24 anos, acrescentando que “por vezes, talvez tenha sido um idiota para com os fãs, maioritariamente porque ficava sempre espantado que quisessem tirar uma fotografia consigo ou pedir-lhe um autógrafo”.

O protagonista do mais recente filme do ‘Homem Aranha’ detalhou: “Costumava ter a atitude típica de um britânico, em suspeitar da alegria das pessoas e questionar-me por que é que estariam a falar comigo. A Zendaya reparou nisto e explicou-me que esse tipo de reação só iria fazer com que, no momento das fotos, transmitisse um ar zangado em vez de amigável. Ela mudou por completo a maneira como atuo em público hoje em dia”, terminou.

