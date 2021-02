A primeira-dama, Jill Biden, partilhou alguns conselhos com Kelly Clarkson sobre divórcios numa entrevista que vai ser transmitida esta quinta-feira, destaca a People.

"Isto era o que eu diria caso fosse tua mãe. A minha mãe sempre me disse: 'Amanhã as coisas já vão estar melhores. E se conseguires viver um dia de cada vez, as coisas vão melhorar", partilhou.

Recorde-se que Clarkson, de 38 anos, pediu o divórcio a Brandon Blackstock em junho do ano passado, com quem esteve casada durante sete anos.

Já Jill Biden, de 69 anos, divorciou-se do primeiro marido, Bill Stevenson, após cerca de cinco anos de união, antes de conhecer Joe Biden, atual presidente dos EUA, em 1975. Jill e Joe deram o nó em 1977.

"Se eu não me tivesse divorciado, nunca teria conhecido o Joe", acrescentou. "Não teria a bela família que tenho neste momento, por isso acho realmente que as coisa acontecem pelo melhor", afirmou.

Jill Biden acredita que o mesmo irá acontecer com Clarkson. "Eu acho, Kelly, que com o tempo tu vais superar", frisou. "E mal posso esperar até que esse dia chegue para ti", disse ainda.

Leia Também: Nova primeira-dama dos EUA marca contraste com Melania Trump