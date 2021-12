A diferença de altura não é um problema para Tom Holland e Zendaya. Os atores brincaram com o facto de Tom ter menos cinco centímetros do que a parceira durante uma entrevista no 'The Graham Norton Show'.

"Há uma ação em particular na qual o Homem Aranha nos baloiça até cima de uma ponte e coloca-me lá", disse Zendaya, de 25 anos.

"Por causa da nossa diferença de alturas... estávamos agarrados, para que eu pousasse antes que ele", explicou a artista. "Os meus pés obviamente que tocaram no chão antes dos dele", sublinhou.

"Eu sou o super-herói. É suposto parecer fixe", brincou Tom, deixando o público a rir.

Zendaya afirmou que mesmo Holland não ter conseguido 'aterrar' como queria, foi bastante cavalheiro com ela, tendo todos os cuidados enquanto a segurava.

Note-se que os dois encontram-se num relacionamento, embora não falem sobre o mesmo publicamente.

A título de curiosidade: Tom Holland tem 1,73 cm, enquanto Zendaya 1,78 cm.

