Rebel Wilson falou sobre como as pessoas começaram a tratá-la de forma diferente após ter perdido peso.

A atriz, de 44 anos, esteve à conversa com a revista People sobre o início do seu "ano de saúde" durante a pandemia, em 2020, e partilhou como perdeu peso lentamente ao longo de um ano para "mudar drasticamente" para melhor, também com o objetivo de poder ser mãe.

No entanto, a mudança na sua aparência física trouxe também uma mudança significativa no tipo de atenção que passou a receber.

"Eu estava a ter muita atenção pela perda de peso. Pensei: 'Uau, as pessoas estão tão intrigadas com isso'. Literalmente, recebi mais atenção pela perda de peso do que por qualquer filme que já fiz", afirmou a atriz.

"Eu sei que isso é superficial, mas soube-me bem. E eu disse: 'Oh, é isto que as pessoas 'sexy' vivenciam o tempo todo? A vida delas deve ser tão abençoada'", acrescentou, entre risos, referindo que as pessoas começaram a ter pequenos gestos com ela, como segurar-lhe a porta para ela passar, que antes não aconteciam.

Ao mesmo tempo, Wilson diz que este foi "um reforço muito positivo", que a motivou a manter-se saudável. "Foi interessante saber exatamente como é ser invisível sexualmente e depois ser visível", continuou. "Já experimentei os dois lados da moeda".

