A casa de Pharrell Williams contou com a presença das autoridades depois de alguém ter ligado para os serviços de emergência alegando que uma pessoa teria sido morta a tiro.

Fontes da polícia contam ao TMZ que as autoridades foram de emergência para a casa do artista, em Los Angele, na noite desta segunda-feira, por volta das 18h30 [hora local], depois da chamada ter sido feita. Durante o telefonema, as informações dadas era que um amigo teria sido acidentalmente baleado no estômago e que estava morto.

No entanto, quando a polícia chegou ao local, todas as pessoas ficaram confusas com tudo o que estava a acontecer e o motivo pelo qual a polícia estava lá.

As autoridades terão falado com todos para certificarem-se que estavam bem. Sabe-se ainda que Pharrell não estava na habitação e a polícia vai continuar a investigar a chamada.

